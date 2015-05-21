Завтра в Украине потеплеет до +29, а на западные регионы обрушатся грозы
В пятницу, 22 мая, в Украине будет преобладать жаркая погода, 23-29 градусов тепла, но в западных областях ожидается похолодание до 12-19 градусов тепла.
В Украине в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода. Только на западе пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает «Оpogode».
В западной части местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем 12-19, в Тернопольской и Хмельницкой областях 20-26 градусов тепла.
В северных областяхбудет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 11-17 градусов тепла, днем 24-29 градусов тепла.
В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 24-29 градусов тепла.
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В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В южной части - сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем 24-29 градусов тепла.
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем 26-28 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, на западе - юго-западный, 5-12 м/с.