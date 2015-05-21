Завтра в Украине потеплеет до +29, а на западные регионы обрушатся грозы

В Украине в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода. Только на западе пройдут кратковременные грозовые дожди. Об этом сообщает «Оpogode».

В западной части местами дождь, гроза. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, днем ​​12-19, в Тернопольской и Хмельницкой областях 20-26 градусов тепла.

В северных областяхбудет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью 11-17 градусов тепла, днем ​​24-29 градусов тепла.

В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​24-29 градусов тепла.

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В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В южной части - сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 12-17 тепла, днем ​​24-29 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 14-16 градусов тепла, днем ​​26-28 градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, на западе - юго-западный, 5-12 м/с.