Синоптики пообещали украинцам настоящее лето уже с завтрашнего дня
В среду, 20 мая, в Украине будет продолжаться повышение температуры воздуха, ожидается до летних показателей, 20-28 градусов тепла.
В Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, поэтому в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода, сообщает «Оpogode».
В западной части без осадков, только днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем потеплеет до 23-28 градусов.
В северных областях будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла, днем 21-26 градусов тепла.
В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
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В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем 20-25 градусов тепла.
В южной части - сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем 22-27 градусов тепла.
В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем 23-25 градусов тепла.
Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.