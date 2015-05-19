Синоптики пообещали украинцам настоящее лето уже с завтрашнего дня

В Украине будет преобладать высокое атмосферное давление, поэтому в большинстве областей будет царить сухая солнечная погода, сообщает «Оpogode».

В западной части без осадков, только днем ​​возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью 9-14 градусов тепла, днем ​​потеплеет до 23-28 градусов.

В северных областях будет преобладать сухая солнечная погода. Температура воздуха ночью 8-14 градусов тепла, днем ​​21-26 градусов тепла.

В центральной части осадков не предвидится. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

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В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью 8-13 тепла, днем ​​20-25 градусов тепла.

В южной части - сухо и солнечно. Температура воздуха ночью 10-15 тепла, днем ​​22-27 градусов тепла.

В Киеве осадков не ожидается. Температура воздуха ночью 11-13 градусов тепла, днем ​​23-25 ​​градусов тепла.

Ветер в Украине ожидается юго-восточный, 5-12 м/с.