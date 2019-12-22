Гончарук призвал граждан сообщать об игорных заведениях, которые не закрылись
Премьер-министр Алексей Гончарук призвал украинцев сообщать об игорных заведениях, которые не закрылись.
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Об этом он заявил в видеоблоге по итогам недели, размещенном на YouTube.
"Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который спрятался, не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом нам", - сказал Гончарук.
Он попросил оставлять сообщения в соцсетях правительства, а также обращаться в госорганы и полицию.
По словам Гончарука, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса.