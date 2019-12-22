цей матеріал доступний українською

Гончарук призвал граждан сообщать об игорных заведениях, которые не закрылись

02:18, 22 декабря 2019
Общество
10 0
По словам Гончарука, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца года / УНИАН

Читайте такжеБорьба с игорным бизнесом: полиция начала 250 уголовных производств

Об этом он заявил в видеоблоге по итогам недели, размещенном на YouTube.

"Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который спрятался, не заметили правоохранители специально или случайно, сообщайте об этом нам", - сказал Гончарук.

Он попросил оставлять сообщения в соцсетях правительства, а также обращаться в госорганы и полицию.

По словам Гончарука, игорные заведения должны полностью исчезнуть в Украине до конца 2019 года.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Национальной полиции и Государственной фискальной службе поручено провести проверки игорного бизнеса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Украины#игорный бизнес#Алексей Гончарук