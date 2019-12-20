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Кабмин опубликовал распоряжение о запрете игорных заведений, работающих под видом лотерей

16:25, 20 декабря 2019
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

Кабинет министров отменил приказ Министерства финансов и Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства в части деятельности распространителей лотерей и определения понятия «электронная система», поручив полиции и фискальной службе прекратить работу распространителей лотерей, запрещенных законом.

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Об этом говорится в распоряжении от 20 декабря №1325-р, опубликованном на правительственном портале.

«Отменить приказ Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Министерства финансов от 12 декабря 2002 года №128/1037 в части деятельности распространителей лотерей и определения понятия «электронная система. Национальной полиции, Государственной фискальной службе обеспечить принятие мер по прекращению функционирования распространителей лотерей, деятельность которых не отнесена к организации и проведению лотерей, не запрещенных Законом Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», - сказано в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, 19 декабря Верховная Рада провалила в первом чтении голосование за законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине. За законопроект №2285 проголосовали 213 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Сегодня, 20 декабря, Кабинет министров запретил распространение игорного бизнеса под видом государственных лотерей, о чем сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

В свою очередь, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что требует от Национальной полиции сегодня до 16.00 прекратить функционирование игорных заведений, функционирующих под видом государственных лотерей.

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Теги: #Кабмин#лотереи#игорный бизнес