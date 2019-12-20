Дело Шеремета: силовики штурмом взяли зал суда, Кузьменко вывели силой (видео)

Адвокат заявляет, что силовики действуют по указанию заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля.

Силовики вытеснили людей из зала заседаний Киевского апелляционного суда для того, чтобы отвезти подозреваемую в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета врача Юлию Кузьменко в СИЗО.

Как передает корреспондент УНИАН, несколько десятков силовиков в спецснаряжении и шлемах начали вытеснять людей. Присутствующие кричат: "Позор!". После этого подозреваемую Кузьменко вывели из зала суда.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявляет, что силовики действуют по указанию заместителя председателя Национальной полиции Евгения Коваля.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 декабря, заседание Киевского апелляционного суда по рассмотрению жалобы адвоката на решение Печерского районного суда Киева о содержании под стражей Кузьменко было перенесено на 24 декабря из-за неявки прокуроров. Это вызвало возмущение со стороны присутствующих в зале, которые пришли поддержать Кузьменко и взять ее на поруки, а также со стороны адвоката Добоша.

Кузьменко заявила: «Я не уеду отсюда, пока не будет заседания. Я буду кричать и цепляться за все, что угодно. Я имею право на это заседание».

После этого на третий этаж здания суда, где в зале заседаний была Кузьменко, поднялись и расположились в коридоре около 15 сотрудников полиции особого назначения. Позже они ушли оттуда.

В Генеральной прокуратуре пояснили, что «ненадлежащее информирование прокуроров о заседании и несвоевременное поступление материалов из Печерского районного суда стало причиной отложения Киевским апелляционным судом рассмотрения жалобы стороны защиты одной из подозреваемых по делу об избранных мерах пресечения».