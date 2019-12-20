В МВД рассказали, как будут обеспечивать безопасность и порядок во время праздников

Работа всех органов МВД в праздничный период будет максимально координирована и направлена на безопасность граждан и недопущение провокаций.

В Министерстве внутренних дел разработали комплекс мер для обеспечения безопасности и порядка во время новогодних и рождественских праздников.

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Как сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом во время совещания сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

«Разработан комплекс мероприятий для обеспечения безопасности и порядка. Правоохранители системы МВД будут работать в четком взаимодействии и координации во время большого количества праздничных мероприятий на территории государства. Мероприятия, которые пройдут с участием детей, находиться на контроле в том числе и спасателей ГСЧС», - отметил Яровой.

Также первый заместитель министра сообщил, что для обеспечения безопасности в местах, где будут проводиться массовые детские празднования, будут привлекаться инспекторы ювенальной превенции. При необходимости полиция обеспечит сопровождение организованных групп детей.

В свою очередь, председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что в праздничный период спасатели будут усиленно обеспечивать пожарную безопасность, а также оперативное реагирование.

«В праздничный период особенно обостряется тема соблюдения пожарной безопасности. По всей территории Украины будут проходить массовые мероприятия: в образовательных и культурных учреждениях, на центральных площадях городов. Особенно опасным является использование различных пиротехнических средств. Работники ГСЧС и Нацполиции на местах будут обращать на это повышенное внимание», - сказал Чечеткин.