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Полиция готовится к новым акциям в центре Киева: "усиленный режим" сохраняется

10:17, 20 декабря 2019
Общество
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Полиция работает в "усиленном режиме" / фото УНИАН

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

«Работники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан, чтобы обеспечить мирное проведение акций, не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций», - говорится в сообщении.

В столичной полиции призывают организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.

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Теги: #новости Украины#полиция#Киевпогода в Киеве