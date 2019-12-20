Полиция готовится к новым акциям в центре Киева: "усиленный режим" сохраняется

В столичной полиции призывают организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок.

В центре Киева правоохранители продолжают в усиленном режиме нести службу по обеспечению порядка на массовых акциях.

Читайте такжеСтало известно о состоянии здоровья копа, пострадавшего в столкновениях под Радой

Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

«Работники структурных подразделений столичной полиции, полиция диалога, сотрудники ГСЧС, военнослужащие Национальной гвардии, кинологи и взрывотехники продолжают нести службу в усиленном режиме во время проведения анонсированных ранее массовых мероприятий с участием граждан, чтобы обеспечить мирное проведение акций, не допустить нарушений общественного порядка и обеспечить мирное проведение акций», - говорится в сообщении.

В столичной полиции призывают организаторов и участников мероприятий не нарушать общественный порядок и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей.