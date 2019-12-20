"Сказки оживают ночью": в Киеве прошла выставка картин 9-летней Иры Химич с синдромом преждевременного старения

19 работ Ирочки были выставлены на аукцион, из них 16 картин проданы за 104,5 тыс. гривен - эти средства организаторы отдадут семье Химич на поддержание здоровья и счастливой жизни девочки.

В Киеве прошла выставка-аукцион уникальных картин 9-летней Иры Химич из Винницы, которая страдает синдромом преждевременного старения.

Как рассказали УНИАН организаторы выставки, Ирина страдает редким генетическим заболеванием - синдромом Гетчинсона-Гилфорда или прогерией, больных которой в Украине лишь двое.

Одним из симптомов прогерии являются изменения кожи и внутренних органов, которые обусловлены преждевременным старением организма, поэтому Иринка внешне не похожа на своих сверстников.

Каждый день девочке приходится бороться за собственную жизнь, однако, несмотря на это, в душе у Ирочки бурлит невероятная фантазия, которая находит выход в увлекательных картинах - изображениях животных, пейзажах и абстрактных работах.

В корпорации “Биосфера”, которая организовала выставку, рассказывают, что об Ирочке узнали случайно - основатель и СЕО корпорации Андрей Здесенко в начале октября увидел фото ее работ в Facebook и решил каким-то образом помочь девочке.

По его словам, из публикаций в Facebook стало понятно, что Ирочка мечтает о поездке в Париж - это желание юной художницы и решили осуществить в “Биосфере”. Но мать Ирины рассказала, что по состоянию здоровья такой перелет для нее прошел бы очень трудно, однако у ее дочери есть другая мечта и страсть - она очень любит рисовать и мечтает о собственной выставке.

"Мы поняли, что это уникально талантливый ребенок с незаурядным заболеванием, но и с незаурядным талантом... Мы хотели устроить ей праздник и подарить осуществление той мечты, которую она так долго лелеяла. Поэтому мы купили ей холсты для картин и краски”, - отметил PR-директор “Биосферы” Александр Шевченко.

По словам Шевченко, специально для выставки за два месяца девочка написала аж 17 новых работ - такой сильной была ее мечта о собственной выставке. Еще две картины Иринка привезла из собственного архива - это ее любимые работы, которые не продаются.

Одна из них - полотно с изображением птицы фламинго в оранжевом и красном цветах с прикрепленными к крыльям искусственными разноцветными перьями - эту картину Иринка назвала своим автопортретом.

Благодаря совместным усилиям в День святого Николая мечта 9-летней художницы осуществилась - она провела собственную большую выставку “Сказки оживают ночью” из 19 картин.

16 работ Ирочки были выставлены на аукцион и проданы за 104,5 тыс. гривен - эти средства организаторы отдали семье Химич на поддержание здоровья и счастливой жизни девочки.

Начиная с 19 декабря, детей с синдромом Гетчинсона-Гилфорда можно будет поддержать и в сети ресторанов Vapiano Ukraine, купив открытки или салфетки с изображениями картин Ирины.