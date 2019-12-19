Суд освободил из-под стражи еще одного экс-"беркутовца", обвиняемого в массовых убийствах на Майдане

Суд изменил Александру Маринченко меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Святошинский райсуд Киева освободил из-под стражи одного из бывших «беркутовцев», обвиняемых в массовых убийствах на Майдане 20 февраля 2014 года, Александра Марінченка, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа на своей странице в Facebook.

"Святошинский суд освободил Маринченко из-под стражи, изменив ему меру пресечения на круглосуточный домашний арест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас Маринченко - уже второй из пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на вул. Институтской 20 февраля 2014 года, который будет находиться под домашним арестом. Ранее Святошинский суд освободил из-под стражи Сергея Тамтуру.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс-«беркутовцев» Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

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Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года, следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношения электронного браслета. Другим обвиняемым до 22 декабря продлен меры пресечения в виде содержания под стражей.