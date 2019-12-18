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В Киеве апелляционный суд отменил приговор женщине, которая заморила голодом годовалого сына

16:00, 18 декабря 2019
Общество
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Апелляционный суд отменил приговор в виде 8 лет тюрьмы и назначил новое рассмотрение / zik.ua

В Киеве апелляционный суд отменил приговор женщине, которая заморила голодом годовалого сына, и направил дело на новое судебное рассмотрение.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Отмечается, что суд первой инстанции не нашел оснований считать действия обвиняемой как умышленное убийство малолетнего ребенка, а квалифицировал их как оставление в опасности. По этой статье суд назначил матери наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Не соглашаясь с квалификацией преступления и с назначенным наказанием ввиду его мягкости, столичная прокуратура обжаловала приговор в апелляционном порядке.

«По результатам рассмотрения апелляционной жалобы прокурора Киевский апелляционный суд отменил приговор Голосеевского райсуда столицы, а уголовное дело направил на новое судебное рассмотрение в тот же суд в другом составе суда», - говорится в сообщении.

На этом же заседании Киевский апелляционный суд продлил обвиняемой меру пресечения в виде содержания под стражей.

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