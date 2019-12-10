Не считает себя виновным: подозреваемый в убийстве 11-летней девочки в Одессе изменил свои показания

Обвиняемый в изнасиловании и убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в зале суда от своих предыдущих признаний отказался и утверждает, что их из него выбили в полиции.

Единственный подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко изменил свои показания. Теперь он отрицает, что убивал, и виновным себя не считает.

Это стало известно сегодня, на первом судебном заседании по делу, говорится в сюжете ТСН.

Дарья Лукьяненко исчезла в родном поселке по дороге до танцевального кружка. Полтысячи правоохранителей и волонтеров искали ее шесть дней. Нашли за несколько метров от того места, где ее видели в последний раз, во дворе 22-летнего местного жителя в выгребной яме.

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Под давлением доказательств он признался в совершении убийства и попытке изнасилования девочки.

Сейчас же в зале суда от своих предыдущих признаний парень наотрез отказывается. Утверждает, что показания из него выбили. Заседание по делу сегодня открыли, но сразу перенесли, поскольку в суд не явился адвокат обвиняемого. Слушания судьи хотят начать завтра, 11 декабря.

"То, что полиция говорила мне, то я и сказал. Я признавал, потому что мне сказали, что если я не буду признавать, когда меня избивали в отделении, сказали, чтобы я признавал", - заявил подозреваемый Николай Тарасов.

Как сообщал УНИАН, 11-летняя Дарья Лукьяненко пропала днем 13 июня по дороге на занятия танцами в пгт Ивановка Одесской области. С того дня ребенка разыскивали сотни людей - сотрудники полиции, Нацгвардии, ГСЧС, волонтеры, в спецоперации были задействованы водолазы и авиация.

19 июня Дарью Лукьяненко нашли убитой в выгребной яме.

По подозрению в убийстве был задержан 22-летний местный житель Николай Тарасов. Преступление предварительно классифицировано по ч. 4 ст. 152 (попытка изнасилования несовершеннолетней), ч. 2 ст. 146 (похищение), ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ст. 297 (надругательство над телом).