Дело бракованных бронежилетов: генерала Марченко выпустили из СИЗО

Залог за Марченко утром 17 декабря внес пятый президент Украины Петр Порошенко в сумме 19 миллионов гривень.

Начальника главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Дмитрия Марченко выпустили из СИЗО.

Такое решение принял Печерский райсуд Киева сегодня после внесения залога.

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Залог за Марченко утром 17 декабря внес пятый президент Украины Петр Порошенко в сумме 19 миллионов гривень.

Как сообщалось, ГБР объявило подозрения пятерым высокопоставленным чиновникам Минобороны, которым вменяли в вину покупку бронежилетов по завышенным ценам, что были непригодными к использованию.

11 ноября генерал-майора Марченко арестовали, Печерский районный суд столицы назначил сумму залога 76 миллионов гривен. 28 ноября Киевский апелляционный суд почти вчетверо уменьшил размер залога для Марченко – до 20 миллионов гривень.