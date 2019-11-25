Убийство Гандзюк: подозреваемому вдвое уменьшили залог

Суд вдвое уменьшил размер залога Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Шевченковский районный суд Киева снизил залог за главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Об рассказал его адвокат Дмитрий Ильченко, передает РБК-Украина.

Читайте такжеБольшинство украинцев считают неэффективным расследование дела Гандзюк - опрос

Ильченко отметил, что оставшиеся 1 350 000 гривен залога будут возвращены адвокатам в автоматическом режиме.

"Только что суд удовлетворил наше ходатайство и снизил залог до 1 152 600 грн", - сообщил он.

Как сообщается, защита инициировала уменьшение суммы залога в связи с переквалификацией подозрения Мангеру и максимально возможной санкцией наказания.

"Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению - 10 лет лишения свободы, соответственно должен был быть изменен уровень суммы залога", - сказал он.

Ильченко подчеркнул, что дело против главы Херсонского облсовета приостановлено на время розыска еще одного фигуранта - криминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).