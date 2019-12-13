Пожар в Одессе: начато расследование о халатности сотрудников ГСЧС

В служебных помещениях ГУ ГСЧС проводятся повторные обыски.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту служебной халатности сотрудников Главного управления ГСЧС в Одесской области в связи с пожаром в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Как отмечается, следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, осуществляют расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей должностными лицами регионального главка Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Предполагается, что халатность должностных лиц могла повлечь тяжкие последствия во время пожара.

«Сейчас в служебных помещениях ГУ ГСЧС проводятся повторные обыски с целью обнаружения и изъятия документации, скрытой от следствия при проведении предварительных следственных действий», - сказано в сообщении.

Данная документация будет приобщена в качестве доказательства в уголовном производстве.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Одесской области, оперативное сопровождение - Управление СБУ в Одесской области.

Квалификация дела - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, утром 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар, площадь которого составила 4 тыс. кв. м. В этом угловом здании размещались 19 различных организаций, учреждений.

В результате пожара погибли 16 человек, пострадали более 30 человек.

По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются три версии возникновения возгорания: поджог, аварийная работа электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

10 декабря правоохранители объявили о подозрении в служебной халатности директору колледжа Любови Кочерге. 11 декабря суд поместил ее под круглосуточный домашний арест.

В Главном управлении ГСЧС в Одесской области сегодня подтвердили, что региональном главке проходят следственные действия в связи с пожаром в колледже.