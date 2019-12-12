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В Киеве задержали известную волонтерку по подозрению в убийстве Шеремета

16:45, 12 декабря 2019
Общество
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Кузьменко инкриминируют умышленное убийство / Facebook

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Об этом в Facebook написал адвокат Влад Добош. По его словам, ей инкриминируют умышленное убийство.

"Задержана Юлия Кузьменко по подозрению в соучастии совершения какого-то убийства! Врача, волонтера! Еду к ней домой, должно быть обыск! Это писец", - написал адвокат.

Игорь Мосийчук сообщил, что ее задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета.

"Только соратники Юлии Кузьменко подтвердили, что она тоже задержана по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета", - написал Мосийчук.

Как сообщал УНИАН, сегодня полиция задержала фигурантов по делу Шеремета.

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Новость в сюжете: Убийство журналиста Шеремета
Теги: #новости Украины#Шереметпогода в Киеве