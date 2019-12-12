В Киеве задержали известную волонтерку по подозрению в убийстве Шеремета
16:45, 12 декабря 2019Общество
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Юлия Кузьменко задержана по подозрению в соучастии в убийстве.
Кузьменко инкриминируют умышленное убийство / Facebook
В Киеве задержали известного военного медика и волонтера Юлию Кузьменко.
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Об этом в Facebook написал адвокат Влад Добош. По его словам, ей инкриминируют умышленное убийство.
"Задержана Юлия Кузьменко по подозрению в соучастии совершения какого-то убийства! Врача, волонтера! Еду к ней домой, должно быть обыск! Это писец", - написал адвокат.
Игорь Мосийчук сообщил, что ее задержали по подозрению в убийстве Павла Шеремета.
"Только соратники Юлии Кузьменко подтвердили, что она тоже задержана по подозрению в убийстве журналиста Павла Шеремета", - написал Мосийчук.
Как сообщал УНИАН, сегодня полиция задержала фигурантов по делу Шеремета.
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