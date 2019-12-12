Драка в Раде: полиция задержала двоих "свободовцев" (видео)

Лидер "Свободы" назвал провокатором нардепа Богданца, который написал заявление на его партийцев.

Утром в четверг, 12 декабря, правоохранители задержали двоих «свободовцев» Олега Куцина и Алексея Кайду за драку с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Богданцом, которая произошла на заседании аграрного комитета парламента 11 декабря.

Читайте такжеДрака в Раде: "слуга" Богданец оказался в больницеОб этом сообщил лидер «Свободы» Олег Тягнибок в Facebook.

«Сегодня в 5 утра, в лучших кегебистских традициях, лица, которые называют себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина, командира добровольческого взвода Карпатская сечь, и Алексея Кайды, ветерана войны, народного депутата Украины VII созыва. Причина – заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того самого ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании аграрного комитета», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, драка в Верховной Раде произошла во время рассмотрения законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.