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Драка в Раде: полиция задержала двоих "свободовцев" (видео)

12:29, 12 декабря 2019
Общество
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"Свободовцев" задержали за драку в Раде / скриншот

Утром в четверг, 12 декабря, правоохранители задержали двоих «свободовцев» Олега Куцина и Алексея Кайду за драку с народным депутатом от «Слуги народа» Андреем Богданцом, которая произошла на заседании аграрного комитета парламента 11 декабря.

Читайте такжеДрака в Раде: "слуга" Богданец оказался в больницеОб этом сообщил лидер «Свободы» Олег Тягнибок в Facebook.

«Сегодня в 5 утра, в лучших кегебистских традициях, лица, которые называют себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина, командира добровольческого взвода Карпатская сечь, и Алексея Кайды, ветерана войны, народного депутата Украины VII созыва. Причина – заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того самого ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании аграрного комитета», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, драка в Верховной Раде произошла во время рассмотрения законопроекта № 2178-10 об открытии рынка сельхозземли.

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Теги: #новости Украины#драка#задержание#свобода