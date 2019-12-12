В Музее Булгакова пройдет аукцион антикварных раритетов (фото)

На аукционе будет представлено 120 лотов, многие из которых представляют немалую ценность для коллекционеров.

В эту субботу, 14 декабря, в Музее Булгакова пройдет необычное для этого места мероприятие – благотворительный аукцион, организованный Благотворительным фондом Владислава Трубицына «Культурные новации». На нем ценители раритетных вещей смогут пополнить свои коллекции редкими изданиями книг, картинами мастеров Киевской школы и другими предметами киевского быта минувших столетий.

Вся прибыль, полученная на аукционе, пойдет на поддержку Дома-музея Михаила Булгакова. 130-летнее здание находится не в лучшем состоянии и остро нуждается в дополнительных средствах. В противном случае довольно скоро оно может начать рушиться.

Чтобы не допустить этого, известный киевский меценат, основатель фонда «Культурные новации» Владислав Трубицин решил провести благотворительный аукцион. Такие образом, каждый, кому не безразлична судьба дома самого загадочного писателя ХХ века, сможет внести свою лепту в его сохранение для потомков.

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«Я хочу положить начало новой традиции социально ответственного меценатства, при которой все достопримечательности истории, культуры и архитектуры будут защищены от уничтожения, за ними будут закреплены добровольные кураторы. Мы должны сохранить то историческое наследство, которое делает нашу культурную традицию целостной, полной и основательной. Лишь она дает связь поколений и объединяет нас общими коллективными ценностями, философией и интересами», — говорит Трубицин.

По его словам, значение музея Михаила Булгакова для Киева, как и большинства достопримечательностей, связанных со славными именами минувших времен, недооценивается. Киевляне привыкли к тому, что у них огромное количество достопримечательностей, и они не задумываются о том, что однажды все это можно потерять, если уже сегодня не прилагать усилий для их сохранения.

На аукционе будет представлено 120 лотов, многие из которых представляют немалую ценность для коллекционеров. Особенный интерес среди знатоков вызвали редкие книги, такие как подносной экземпляр «Киева теперь и прежде», книга авторства знаменитого киевского губернатора Ивана Фундуклея «Обозрение Киева в отношении к древностям», «Кобзарь» Т. Шевченко 1931 года издания с иллюстрациями В. Седляра (всех, кто работал над этим изданием, подвергли репрессиям и расстреляли в доме Института благородных девиц), а также эскизы Владимирского собора авторства Николая Прахова и крест-мощевик с фрагментом древесины того самого креста, на котором был распят Иисус Христос.

До аукциона все предметы, выставленные на торги, можно увидеть в рамках музейной экспозиции. Сам аукцион начнется 14 декабря в 14:00 по адресу Андреевский спуск, 13а.

К слову, это не первое мероприятие, которое Владислав Трубицин посвящает Булгакову. В середине сентября по его инициативе на самой живописной подольской улице прошел первый киевский фестиваль городской культуры «Булгаков-FEST», собравший более 20 тысяч киевлян и гостей столицы.