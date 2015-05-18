Москаль: кто может, уезжает с "ЛНР" в поисках нормальных условий для проживания

Об этом сообщает пресс-служба политика. Также, он привез гуманитарную помощь.

"Пообщался с вынужденными переселенцами, которые держат постоянную связь со своими близкими на оккупированной территории", — сообщает Г.Москаль.

"По их словам, люди, оставшиеся по ту сторону линии разграничения огня, ходят с тоской в глазах – безработица, безденежье, отсутствие нормальной медицинской помощи, произвол боевиков... Кто может, едет с так называемой ЛНВ туда, где есть нормальные условия для проживания. Как говорят переселенцы в Выскриве, им очень повезло, что дачный массив с их участками остался на контролируемой Украиной территории...", - цитирует главу региона пресс-служба.

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В Троицком, которое оказалось в театре боевых действий вокруг Дебальцево, Москаль проинспектировал ход восстановительных работ. Электроэнергию в селе почти полностью восстановили. Однако полуразрушенную “Градами” школу ремонтировать не спешат. Окна здесь до сих пор не заменены, крыша не восстановлена, дождевая вода затекает в помещение и постепенно разрушает его. И это при том, что деньги на ремонт школы выделены из областного бюджета.

Вопрос восстановительных работ в Троицком станет предметом разговора на ближайшем аппаратном совещании в военно-гражданской администрации.

Ранее УНИАН сообщал, что двое волонтеров и двое нацгвардейцев погибли на Луганщине, когда их машина, которая двигалась по грунтовой дороге в сторону Попасной, подорвалась на противотанковой мине.