Суд Киева заочно назначил 14 лет тюрьмы экс-депутату крымского парламента
Святошинский районный суд Киева вынес заочный приговор бывшему депутату Верховной Рады Крыма Светлане Савченко.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.
Савченко обвиняют в государственной измене. За это она получила 14 лет тюрьмы. В приговоре идет речь о том, что осужденная участвовала в заседаниях парламента Крыма, на которых принимались постановления "о независимости", создании оккупационных органов власти, что впоследствии повлекло за собой оккупацию полуострова.
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Также в прокуратуре отметили, что Савченко принимала участие в заседании так называемого "Госсовета", чем обеспечила его функционирования и последующее принятие фейковой "конституции Крыма".
Как сообщал УНИАН, ФСБ России заявила о задержании на въезде в оккупированный Крым гражданина Украины.