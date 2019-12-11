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Суд Киева заочно назначил 14 лет тюрьмы экс-депутату крымского парламента

13:35, 11 декабря 2019
Общество
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Крымскую экс-депутата осудили заочно / фото: gazeta-ar.ru

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым.

Савченко обвиняют в государственной измене. За это она получила 14 лет тюрьмы. В приговоре идет речь о том, что осужденная участвовала в заседаниях парламента Крыма, на которых принимались постановления "о независимости", создании оккупационных органов власти, что впоследствии повлекло за собой оккупацию полуострова.

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Также в прокуратуре отметили, что Савченко принимала участие в заседании так называемого "Госсовета", чем обеспечила его функционирования и последующее принятие фейковой "конституции Крыма".

Как сообщал УНИАН, ФСБ России заявила о задержании на въезде в оккупированный Крым гражданина Украины.

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Теги: #новости Украины#суд#Крым