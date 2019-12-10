26 iPhone в штанах: в "Борисполе" обнаружили пассажира с необычным багажом (видео)

51-летний мужчина прилетел из Дубая.

Пограничники выявили в столичном аэропорту "Борисполь" гражданина Украины, который пытался нелегально перевезти через границу партию iPhone 11.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как отмечается, гаджеты мужчина спрятал в штаны и закрепил ремнем. Всего под одеждой 51-летнего пассажира, который прилетел из Дубая, нашли 26 телефонов. Смартфоны, превышающие разрешенную норму для ввоза, у него изъяли.

В ГПСУ подсчитали, что неудачная попытка доставки стоила мужчине около 30 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту Одессы задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол.