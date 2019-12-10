цей матеріал доступний українською

26 iPhone в штанах: в "Борисполе" обнаружили пассажира с необычным багажом (видео)

15:46, 10 декабря 2019
Общество
37 0
В Борисполе заметили пассажира с необычным багажом / Фото: ГПСУ

Пограничники выявили в столичном аэропорту "Борисполь" гражданина Украины, который пытался нелегально перевезти через границу партию iPhone 11.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как отмечается, гаджеты мужчина спрятал в штаны и закрепил ремнем. Всего под одеждой 51-летнего пассажира, который прилетел из Дубая, нашли 26 телефонов. Смартфоны, превышающие разрешенную норму для ввоза, у него изъяли.

В ГПСУ подсчитали, что неудачная попытка доставки стоила мужчине около 30 тысяч долларов.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту Одессы задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #новости Украины#аэропорт#Борисполь#гаджетыпогода в Киеве