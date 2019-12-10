26 iPhone в штанах: в "Борисполе" обнаружили пассажира с необычным багажом (видео)
15:46, 10 декабря 2019Общество
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51-летний мужчина прилетел из Дубая.
В Борисполе заметили пассажира с необычным багажом / Фото: ГПСУ
Пограничники выявили в столичном аэропорту "Борисполь" гражданина Украины, который пытался нелегально перевезти через границу партию iPhone 11.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
Как отмечается, гаджеты мужчина спрятал в штаны и закрепил ремнем. Всего под одеждой 51-летнего пассажира, который прилетел из Дубая, нашли 26 телефонов. Смартфоны, превышающие разрешенную норму для ввоза, у него изъяли.
В ГПСУ подсчитали, что неудачная попытка доставки стоила мужчине около 30 тысяч долларов.
Как сообщал УНИАН, в аэропорту Одессы задержали иностранца, которого разыскивал Интерпол.
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