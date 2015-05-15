УПЦ МП начала празднование 1000-летия памяти святых князей Бориса и Глеба крестным ходом в Вышгороде

УПЦ МП начала празднование 1000-летия памяти святых князей Бориса и Глеба международной конференцией и крестным ходом в Вышгороде

В Вышгороде Киевской области сегодня более тысячи жителей города прошли крестным ходом, посвященным 1000-летию памяти святых князей Бориса и Глеба.

Как сообщает Центр информации УПЦ МП, Православная Церковь чтит святых князей - сыновей святого равноапостольного князя Владимира - за то, что они добровольно приняли мученическую смерть, чтобы не спровоцировать на Руси братоубийственную войну.

"Сегодня, когда наша многострадальная страна балансирует на грани братоубийственной войны, когда мы снова чувствуем в себе соблазн ответить злом за зло, нам следует вспомнить святых Бориса и Глеба", - сказал управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний в приветственном слове.

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Митрополит Антоний напомнил, что после смерти Владимира князь Святополк Окаянный, пытаясь занять Киевский престол, решил казнить Бориса и Глеба как нежелательных конкурентов. Отбросив идею пойти войной на брата, князья добровольно приняли мученическую смерть.

"Для языческого мира такой подвиг был абсолютно непонятным и неестественным. С точки зрения языческих представлений о государстве, добровольный отказ от власти выглядел как проявление слабости", - отметил владыка Антоний. И добавил, что "и сегодня, с точки зрения современного секулярного мира, отказ от власти и добровольная смерть является полной бессмыслицей. Однако, с точки зрения Евангелия, которое учит "Не любите мира, ни того, что в мире "(1 Ин. 2:15), поступок Бориса и Глеба является проявлением христианского мировосприятия", - подчеркнул церковный иерарх.

Пожелав всем мира и согласия, митрополит Антоний выразил надежду, что молитвами князей-страстотерпцев Бориса и Глеба Господь прекратит тяжелое противостояние в Украине и откроет путь к общенациональному примирению.

Как отмечает Центр информации УПЦ МП, в рамках празднования 1000-летия памяти святых князей Бориса и Глеба, в Вышгороде 14-15 мая проходит XXI научная конференция «Древности Вишгородщины».

Также в храме во имя святых Бориса и Глеба сегодня состоялась Божественная литургия, которую возглавил Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. После чего были совершены крестный ход и молебен.

Торжества продолжили выступления академического мужского хора, воскресной школы, Вышгородского фольклорного ансамбля, экскурсии по музеям заповедника и фотовыставка известного греческого фотохудожника Костаса Асимиса - «Наш Афон».