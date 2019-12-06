Зеленский встретился со студентами, которые дали старт Евромайдану (фото)

Активисты подарили Зеленскому часть свергнутого памятника Ленину и желто-голубую ленту на запястье.

Президент Владимир Зеленский встретился с бывшими студентами, которых в 2013 году на Майдане силой разгонял «Беркут».

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Зеленский объяснил, что хотел увидеться с организаторами Евромайдана, поскольку ему «было интересно, чем сейчас занимаются люди, с которых это все началось. С которых началась революция. Мы хотели познакомиться лично, хотели проговорить, какие есть проблемы, видение в целом, где вы и чем занимаетесь».

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В беседе с президентом активисты обсудили начало движения Евромайдана и перемены в стране после протестов 2013-2014 годов.

Также представители общественности поделились собственным видением развития Украины. Они, в частности, отметили необходимость разработки законодательства, которое позволило бы ветеранам реализовать себя в органах власти. Кроме того, отметили вопрос защиты активистов и расширения закона об обличителях коррупции.

Главная тема разговора касалась расследований преступлений Евромайдана.

«Для вас дела Майдана – это очень личное. И, поверьте, для нас тоже. Я очень хочу, чтобы мы закончили эти дела. Чтобы мы смогли расследовать их полностью, и все те, кто где-то ходит, ездит, или летает, а должны сидеть – чтобы они сидели», – сказал Зеленский.

В конце встречи активисты подарили Зеленскому часть свергнутого во времена Революции Достоинства памятника Ленину и выразили поддержку накануне «нормандского саммита», призвав не соглашаться на выборы в ОРДЛО «под дулами автоматов». Президенту повязали желто-голубую ленту на запястье – такую, которую носили участники Евромайдана.

Как известно, в конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста.

21 ноября 2013 года Кабмин принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите "Восточного партнерства" 28-29 ноября. Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Незалежности в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно.

В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы "Беркута" избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы украинских городов вышли сотни тысяч граждан. Акции протеста, продолжавшиеся с конца ноября до конца февраля 2014 года, получили название Евромайдан, Майдан, а позже - Революция достоинства.