В центре Киева мог стрелять в российский спецназ - Пашинский дал показания по делу Евромайдана

На допросе Пашинского адвокаты “беркутовцев” интересовались, были ли на Майдане прибалтийские снайперы, и кто отдавал приказы “майдановцам” занимать административные здания.

На заседании суда по делу против 5 экс- "беркутовцев" в качестве свидетеля стороны защиты допросили бывшего народного депутата Сергея Пашинского, который был заместителем руководителя Штаба национального сопротивления, который координировал акции на Майдане и по всей стране.

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Как передает корреспондент УНИАН, в Святошинском райсуде Киева Пашинского допрашивали с помощью конференцсвязи, поскольку сейчас он содержится в следственном изоляторе по подозрению в нанесении гражданину тяжких телесных повреждений.

Преимущественно защитники экс- «беркутовцев» спрашивали у Пашинского, кто отдавал приказы "майдановцам" занимать здания в центре Киева, в частности Дом профсоюзов, Октябрьский дворец, Министерство АПК и другие.

Также адвокаты спрашивали, кто отдавал приказы участникам Майдана "штурмовать правительственный квартал», не исполнять судебные решения о запрете проведения массовых акций, известно ли Пашинскому, что "майдановцы" имели оружие, знает ли он, кто стрелял по правоохранителям.

Пашинский отвечал, что на Майдане не было руководителей, которые отдавали приказы участникам акций, что решения судов, которые запрещали проведение акции, - это были по существу не судебные решения, а решения администрации Виктора Януковича, что никакого оружия у участников Майдана он не видел, кто стрелял по правоохранителям - не знает, и узнал об этих фактах из сообщений в СМИ.

Также Пашинский добавил, что ему не известно о пребывании на Майдане каких-либо снайперов из Прибалтики.

В то же время Пашинский отметил, что, по имеющейся у него информации, по правоохранителям могли стрелять представители спецподразделений из России, которых завезли на Майдан с целью спровоцировать кровавый конфликт.

Также Пашинский заявил, что он лично имел оружие, однако на протяжении всего Майдана держал его в багажнике автомобиля и ни разу не доставал и не использовал.

Ожидается, что сейчас в суде начнется допрос следующего свидетеля стороны защиты - бывшего председателя ВР Андрея Парубия, который был комендантом палаточного городка и руководителем отрядов самообороны Майдана.

Справка УНИАН. Святошинский районный суд Киева рассматривает дело против экс "беркутовцев" Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского, которых обвиняют в массовых расстрелах людей на Майдане 20 февраля 2014 года.

Этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных полномочий, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

По состоянию на февраль 2018 года следствием было установлено 48 фактов убийств и 80 фактов покушений на убийства людей 20 февраля 2014 года в центре Киева.

16 июля Святошинский райсуд Киева изменил меру пресечения Тамтуре с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

24 октября Тамтуре была изменена мера пресечения с круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета на ночной без ношение электронного браслета. Другим обвиняемым до 22 декабря продлены меры пресечения в виде содержания под стражей.