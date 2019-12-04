В МВД вскоре презентуют онлайн-сервис для восстановления удостоверения водителя

Восстановить утраченное удостоверение водителя можно будет с персонального компьютера или со смартфона.

В Министерстве внутренних дел в ближайшее время презентуют сервис, с помощью которого можно будет онлайн восстановить утраченное удостоверение водителя.

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Об этом сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова.

Он отметил, что восстановить утраченное удостоверение водителя можно будет с персонального компьютера или со смартфона.

«Например, вы потеряли документы. Что нужно сделать? Нужно иметь электронное средство идентификации вас, как гражданина... Вы заходите в электронный кабинет водителя, говорите, что вы потеряли удостоверение, предоставляете скан-копию медицинской справки о том, что у вас нет противопоказаний. Затем выбираете, где вам будет удобно забрать удостоверение водителя, платите 201 гривну за бланк, и вам приходит сообщение о том, что можете забрать его в любое удобное время», - пояснил Гончаров.