"Это только начало": Зеленский анонсировал запуск электронных водительских прав и техпаспорта до конца года

Президент отметил, приложение уже отправлено на согласование в Google Play и Apple Store.

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск электронного удостоверения водителя и техпаспорта до конца года.

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Об этом Зеленский сообщил в видеообращении, размещенном сегодня на его странице в Facebook.

«Сейчас мы все работаем над нашим большим проектом диджитализации нашей страны. Электронное удостоверение водителя и техпаспорт уже скоро, прям скоро-скоро будет у вас в смартфоне», - заявил он.

Президент отметил, приложение уже отправлено на согласование в Google Play и Apple Store. «Уже в этом году украинцы начнут этим пользоваться. Но это только начало», - добавил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Кабмин согласовал запуск экспериментального проекта по применению электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства, которые могут предъявляться полицейским вместо документов, выданных на бланках.

Цифровые документы полицейские будут проверять на дорогах с помощью специальных техсредств через QR-коды.