Подорвались на мине: Зеленский посмертно присвоил звание Героя Украины двум офицерам

Полковники Денис Волочаев и Дмитрий Каплунов погибли 1 декабря во время боевого столкновения с оккупантами.

Президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» полковникам Денису Волочаеву и Дмитрию Каплунову (посмертно).

Читайте такжеНа Донбассе подорвались двое военных: погибли на местеКак сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, бойцы удостоены высокой награды за героизм и личное мужество, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу.

Ранее глава государства выразил соболезнования родным и близким погибших героев.

Напоминается, 1 декабря на линии соприкосновения на востоке Украины диверсионно-разведывательная группа противника совершила попытку прорыва в тыл позиций Объединенных сил. Командование ООС задействовал резервную группу, в состав которой входили Каплунов и Волочаев. Во время боевого столкновения в результате взрыва мины бойцы получили ранения, несовместимые с жизнью, и погибли на месте.