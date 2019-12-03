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Денисова подчеркнула политическое значение дела незаконно осужденного в Италии Маркива

16:21, 03 декабря 2019
Общество
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По словам Денисовой, они подробно обсудили с нацгвардійцем обстоятельства его дела / фото УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула политическое значение дела незаконно осужденного в Италии к 24 годам тюрьмы нацгвардейца Виталия Маркива и призвала украинские органы власти определиться с его статусом.

Как сообщила омбудсмен в Facebook, вместе со своим представителем по соблюдению прав человека в местах несвободы и процессуальных прав Вячеславом Петлеваным и начальником отдела мониторинга прав граждан Украины, находящихся в местах несвободы за рубежом и на временно оккупированной территории, Еленой Тучиной она посетила Маркива, который содержится в миланской исправительной колонии "Опера", где отбывают наказание лица, совершившие особо тяжкие преступления.

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По словам Денисовой, они подробно обсудили с нацгвардийцем обстоятельства его дела. Она отметила, что дело основывается на показаниях единственного свидетеля - французского журналиста, однако никаких экспертиз следствие не провело.

По ее словам, в официальных документах по делу итальянская сторона указывает, что Маркив находился в составе парамилитарных структур, хотя в действительности он был военнослужащим Нацгвардии Украины.

"Отмечаю, что обвинительным приговором по делу Виталия Маркива Нацгвардия Украины будет признана временным формированием, действия которого были незаконными, что в дальнейшем будет использоваться РФ. Поэтому можно утверждать, что дело нашего гражданина имеет политическое значение", - заявила Денисова.

Омбудсмен добавила, что Украина неоднократно предлагала итальянской стороне создать совместную рабочую группу для расследования и установления виновных в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли, в частности приглашала итальянские следственные органы посетить место происшествия, чтобы воочию убедиться в необоснованности позиции стороны обвинения.

Денисова призвала государственные органы Украины определиться со статусом Маркива, а украинскую диаспору, итальянцев и итальянские СМИ - распространять объективную информацию об обстоятельствах гибели Роккелли.

Она также обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович и международному сообществу с просьбой держать на контроле это резонансное дело.

Как сообщал УНИАН, заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого старшего сержанта Маркива задержали 30 июня 2017 года в Италии по подозрению в убийстве итальянского журналиста Роккелли и его российского коллеги Андрея Миронова под Славянском 24 мая 2014 года.

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По данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск. В Нацгвардии отмечали, что в 2014 году в батальоне имени Кульчицкого в наличии не было ни одного миномета.

12 июля 2019 года суд присяжных в Италии приговорил Маркива к 24 годам заключения. Также Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

13 июля адвокат нацгвардейца Рафаэле Дела Валле предположил, что решение по апелляции на приговор Маркиву могут принять в следующем году.

Президент Владимир Зеленский поручил руководству МИД и Генпрокуратуры срочно заняться вопросом возвращения Маркива на родину.

20 ноября Украина подала апелляционную жалобу на приговор Маркиву. Рассмотрение апелляционной жалобы Апелляционным судом округа Ломбардия ожидается весной 2020 года.

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Теги: #новости Украины#дело Маркива#Людмила Денисова