Зверобой вызовут на повторный допрос в ГБР

На допрос Зверобой вызовут повторно. Когда именно – в ГБР не уточнили.

Волонтера и военного инструктора Марусю Зверобой вызовут на повторный допрос к Госбюро расследований в рамках дела об угрозах президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом в комментарии Громадському сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Она пояснила, что 2 декабря на допрос Зверобой не появилась.

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«Она была в здании Государственного бюро расследований, но на допрос следователя не пришла... Она была вызвана для проведения следственных действий», – отметила Иванова.

Она добавила, что на допрос Зверобой вызовут повторно. Когда именно – не уточнила.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября следователь ГБР, оперативные сотрудники Службы безопасности Украины и бойцы спецподразделения СБУ "Альфа" проводили обыск по месту жительства Зверобой. Начало следственных действий она сама транслировала в Facebook.

Правоохранители пришли в жилище волонтера вместе с понятыми и показали ей решение суда, которым дано разрешение на проведение следственных действий. Трансляция была прекращена, поскольку следователь требовал от Зверобой и других присутствовавших отдать мобильные телефоны.

В конце октября народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина вместе со Зверобой обнародовали совместное видеообращение, отреагировав на общение президента Владимира Зеленского с добровольцами на повышенных тонах в Золотом 26 октября.

Во время записи видеоблога Федина и Зверобой, в частности, высказались о рисках для жизни президента. Федина и Зверобой отмечали недопустимость такого поведения президента, обвиняли его в попытке капитуляции перед агрессором и предполагали, что может произойти с Зеленским на передовой:

"Там случайно может взорваться граната, а еще там обстрелы бывают ... Было бы более красиво, чтобы это все произошло во время московского обстрела, когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую", - сказала Федина.

В ГБР начали следствие по фактам угроз президенту, и 26 ноября направили в Генпрокуратуру проект сообщение о подозрении и представления на снятие неприкосновенности с Федины.

Депутата подозревают в угрозе убийством в отношении президента Украины (ч. 1 ст. 346 Уголовного кодекса).