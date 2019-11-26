Цена новогоднего застолья: сколько денег украинцы потратят на продукты (видео)

В среднем, праздничный стол с алкоголем на четыре человека обойдется примерно в 1300 грн.

Новый год и Рождество все ближе, эксперты рассказали, сколько денег в этом году украинцам придется потратить на традиционный новогодний стол.

По сравнению с прошлым годом, Новый год обойдется украинцам не намного дороже – примерно на 7%.

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В среднем, праздничный стол с алкоголем на четыре человека обойдется примерно в 1300 грн. В меню входят: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, сладости и напитки. Если же добавить деликатесы в виде икры и красной рыбы, придется выложить более 2 тысяч гривен.

Мясо сейчас стоит почти так же, как и год назад. Например, утки и гуси в среднем стоят 250-400 гривен за тушку (год назад – 230-350 грн). Индейка обойдется в 500-650 гривен (год назад - 470-630), свинину для запекания предлагают по 140-160 грн, а говядину в среднем по 160 грн кг, что также можно сравнить с ценами в прошлом году.

Относительно алкоголя, то цены на бутылку традиционного шампанского повысились примерно на 10 грн. Шампанское отечественного разлива в супермаркетах можно купить в среднем за 100 грн (год назад – 90-95 грн). Бутылку итальянского игристого – за 220-440 грн (год назад было много аналогичных предложений по 180-360 грн).

Фрукты также не подорожали – мандарины стоят 22-28 грн за кг, апельсины - 40-45 грн.

Больше всего прибавили в цене по сравнению с прошлым годом сладости. Так, например, ценники на килограммовый «Киевский торт» в супермаркетах уже стартуют от 340 грн. Хотя еще год назад он обходился в 237 грн, а в 2016 году – 124 грн.

Как ранее писал УНИАН, в декабре 2019 года граждане будут иметь 21 рабочий день и 10 выходных, в частности связанных с празднованиями Нового года и Рождества. С 2017-го праздничным днем также считается 25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю.