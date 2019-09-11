Украинского шампанского не будет: Рада приняла в первом чтении законопроект о географических брендах

Целью принятия проекта закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на географические указания с правом ЕС.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствовании правовой охраны географических указаний» (рег. № 1065).

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Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 310 народных депутатов Украины.

Проектом закона предусматривается имплементация требований статей 204-207 Соглашения об ассоциации, а также положений Регламента (ЕС) № 1151/2012 Европейского парламента и Совета от 21 ноября 2012 года о качестве сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания.

В пояснительной записке сказано, что целью принятия проекта закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства Украины об охране прав на географические указания с правом Европейского Союза.

С этой целью проектом закона предлагается: предоставить новое определение терминов «географическое указание», «название места согласования товара»; уточнить условия предоставления правовой охраны географическому указанию и основания для отказа в предоставлении такой охраны; определить условия предоставления правовой охраны одинаковых географических указаний.

Также уточняется круг лиц, имеющих право на государственную регистрацию географического указания. Кроме того, пересматриваются требования к заявке на регистрацию; совершенствуется порядок проведения экспертизы заявок на географические указания; определяются требования к техническим условиям, которым должен соответствовать товар, для которого заявляется указание. Законопроектом уточняется перечень прав и обязанностей, вытекающих из государственной регистрации географических указаний и тому подобное.

Народный депутат Украины Роксолана Пидласа отметила, что подписав Соглашение об ассоциации Украина взяла на себя обязательства охранять европейские географические бренды от подделок. Она добавила, что это означает, что мы, как страна согласны, что шампанское может быть только из региона Шампань. По ее словам, украинские производители больше не смогут производить украинское шампанское.

Пидласа подчеркнула, что украинские бренды будут защищены в странах ЕС.