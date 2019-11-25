Выходные в декабре 2019: сколько украинцы будут отдыхать

В декабре 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней.

В Украине в декабре 2019 года будет 21 рабочий день и 10 выходных, в частности связанных с празднованиями Нового года и Рождества.

С 2017-го праздничным днем также считается 25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю.

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24 и 28 декабря правительство предлагает всем руководителям предприятий сделать рабочие дни сокращенными: на один час.

6 января – Святая Вечеря по юлианскому календарю – правительство также сделал выходным днем в декабре 2019-го, зато отрабатывать его придется уже 11 января.

Перечень выходных дней в декабре 2019 года в Украине:

24 декабря – Святая Вечеря по григорианскому календарю – сокращенный день в государственных учреждениях

25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю

30, 31 декабря – канун и день Нового года (отрабатывать – 21 и 28 декабря по субботах).