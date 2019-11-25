Выходные в декабре 2019: сколько украинцы будут отдыхать
13:20, 25 ноября 2019Праздники
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В декабре 2019 года украинцы будут отдыхать 10 дней.
Появился календарь выходных в декабре 2019 в Украине / фото УНИАН
В Украине в декабре 2019 года будет 21 рабочий день и 10 выходных, в частности связанных с празднованиями Нового года и Рождества.
С 2017-го праздничным днем также считается 25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю.
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24 и 28 декабря правительство предлагает всем руководителям предприятий сделать рабочие дни сокращенными: на один час.
6 января – Святая Вечеря по юлианскому календарю – правительство также сделал выходным днем в декабре 2019-го, зато отрабатывать его придется уже 11 января.
Перечень выходных дней в декабре 2019 года в Украине:
24 декабря – Святая Вечеря по григорианскому календарю – сокращенный день в государственных учреждениях
25 декабря – Рождество Христово по григорианскому календарю
30, 31 декабря – канун и день Нового года (отрабатывать – 21 и 28 декабря по субботах).
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