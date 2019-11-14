В Киеве вынесли первый приговор за домашнее насилие

Злоумышленник умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой.

В Киеве мужчину взяли под стражу на три месяца за систематическое насилие над женой. Это первый приговор за домашнее насилие в столице.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

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«Злоумышленник умышленно, систематически словесно оскорблял нецензурными высказываниями свою жену, запугивал, унижал и угрожал ей физической расправой. Эти все события происходили в однокомнатной квартире в присутствии малолетних детей», — говорится в сообщении.

В январе — октябре мужчина девять раз привлекался к административной ответственности за домашнее насилие. Однако админпротоколы не повлияли на поведение человека.

Напомним, в апреле в Украине впервые привлекли к уголовной ответственности за домашнее насилие.

По данным правоохранителей, в 2018 году на домашнее насилие полиции пожаловались 89,5 тысячи женщин.

В Украине за 2018 зарегистрировали 1 586 уголовных правонарушений, связанных с насилием в семье.