Четверо моряков со сгоревшего траулера «Иван Голубец» вернулись в Украину

В Мавритании к ним были применены ограничительные меры.

В Украину вернулись четверо моряков с траулера «Иван Голубец», который летом загорелся у берегов Мавритании.

Соответствующую информацию в Twitter опубликовал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

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"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинские моряки судна "Иван Голубец", к которым были применены ограничительные меры", - отметил дипломат.

Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинские моряки судна "Иван Голубец", в которых были применены ограничительные меры. Thank Minister I. Ould Cheikh Ahmed — Andriy Zayats (@ZayatsAz) 25 ноября 2019 г.

В связи с этим он поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила Ульд Шейх Ахмеда.

Как сообщал УНИАН, 20 июля у берегов Мавритании загорелся украинский океанский траулер «Иван Голубец», на борту которого на момент возгорания находились 90 человек - граждане Украины и России.

Пожар начался в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Через сильное задымление капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер «Маршал Крылов». Тогда погибли двое моряков.