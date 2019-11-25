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Четверо моряков со сгоревшего траулера «Иван Голубец» вернулись в Украину

10:47, 25 ноября 2019
Общество
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Из Мавритании в Украину вернулись моряки сгоревшего траулера "Иван Голубец" / Фото: dumskaya.net

Соответствующую информацию в Twitter опубликовал государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

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"Хорошая утренняя новость: этой ночью из Мавритании вернулись домой четыре украинские моряки судна "Иван Голубец", к которым были применены ограничительные меры", - отметил дипломат.

В связи с этим он поблагодарил министра иностранных дел Мавритании Исмаила Ульд Шейх Ахмеда.

Как сообщал УНИАН, 20 июля у берегов Мавритании загорелся украинский океанский траулер «Иван Голубец», на борту которого на момент возгорания находились 90 человек - граждане Украины и России.

Пожар начался в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Через сильное задымление капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер «Маршал Крылов». Тогда погибли двое моряков.

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Теги: #новости Украины#МИД Украины