На загоревшимся у берегов Мавритании траулере «Иван Голубец» погибли двое моряков

«Иван Голубец» находился в собственности украинской государственной компании и оперировался латвийским бизнесменом украинского происхождения.

На украинском траулере «Иван Голубец», который загорелся у берегов Мавритании погибли двое моряков.

Об этом сообщил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин на своей странице в Facebook.

По его словам, согласно обновленной информации, рыболовецкое судно затонуло ночью 20 июля в океане на глубине 35 метров, и уже есть подтверждение о двух погибших рыбаках.

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«Капитан судна - крымчанин Сергей Тимченко был в рейсе с украинскими документами. Также на борту были как минимум три кадета из фейкового подконтрольного оккупантам образовательного учреждения - «Керченского государственного морского технического университета», - написал Бабин.

Он отмечает, что «непонятные маневры» судна перед крушением, отсутствие на нем опознавательных знаков (включая номер ИМО), отключенная автоматическая информационная система и «странные действия» команды во время попыток спасения судна позволяют предположить, что в трюмах что-то было еще, кроме рыбы.

«Что-то такое, что лучше никому не показывать», - отметил Бабин.

Он напомнил, что «Иван Голубец» находился в собственности украинской государственной компании и оперировался латвийским бизнесменом украинского происхождения.

Бабин предполагает, что имеет место эксплуатация судна украинскими чиновниками «по сотрудничеству» с подконтрольным россиянам учебным заведением, Российским морским регистром.

«И - второй день в Украине, кроме региональных и специализированных изданий, почти полная информационная тишина по ситуации, по итогам которой в цивилизованных странах уже была бы серия громких отставок, арестов и обысков в различных учреждениях», - подчеркивает экс-представитель президента Украины в АР Крым.

Как сообщал УНИАН, 20 июля у берегов Мавритании загорелся украинский океанский траулер «Иван Голубец», на борту которого на момент возгорания находились 90 человек - граждане Украины и России.

Пожар начался в машинном отделении и быстро распространился на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Людей эвакуировал другой траулер «Маршал Крылов». Сообщалось, что погиб один моторист и есть пострадавшие.