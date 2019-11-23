В Киеве прошли мероприятия по чествованию жертв Голодомора в Украине (видео)

В этот день на всей территории страны прошли поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция «Зажги свечу».

23 ноября в Киеве и во всех городах Украины проходят мероприятия по чествованию жертв Голодомора 1932-33 годов.

В этот день на всей территории страны проходят поминальные панихиды, реквиемы, тематические выставки и традиционная акция «Зажги свечу», также в учреждениях культуры и обучения запланированы тематические выставки, показы фильмов.

В 16:00 была объявлена минута молчания в память жертв голодоморов.

В этом году исполняется 86-я годовщина Голодомора - преступления, организованного большевистским тоталитарным режимом.

Вопрос количества человеческих потерь Украины от Голодомора до сих пор остается открытым. Большинство ученых отстаивает число убитых более 7 миллионов человек в УССР и 3 миллиона украинцев в других регионах СССР: на Кубани, в Центрально-Черноземной области, Поволжье и Казахстане.

Вместе с тем, согласно данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи НАН Украины, потери населения на территории Украины вследствие сверхсмертности во время Великого Голода составляли 3,9 млн человек. По региональному распределению потерь, из тогдашних 7 областей, входивших в состав Украины, наиболее пострадали Киевская и Харьковская области.

В каждой из них преждевременно умерли более 1 млн человек. Кроме того, по данным исследователей, в пиковые месяцы Голодомора каждую минуту в Украине умирали 24 человека, каждый час - 1 тыс. 440, ежесуточно - 34 тыс. 560. В ХХ веке украинцы пережили три голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и голод 1946-1947 годов. Однако самым масштабным был Голодомор 1932-1933 годов - геноцид украинского народа, осуществляемый тоталитарным коммунистическим режимом СССР.

Ко Дню памяти жертв голодоморов во всех населенных пунктах Украины, а также в других странах, состоятся траурные мероприятия. В Киеве основные мероприятия пройдут на территории Национального музея Голодомора-геноцида.

Как сообщили в Офисе президента, Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях ко Дню памяти жертв голодоморов.

“В субботу, 23 ноября, в 15:40 Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв голодоморов”, - говорится в сообщении.

В 16.00 будет объявлена общенациональная минута молчания, после которой начнется акция «Зажги свечу памяти». Традицию ставить зажженную свечу в окнах своих домов в знак почтения памяти заморенных голодной смертью инициировал в 2003 году известный историк, политолог, исследователь Голодомора Джеймс Мейс.

Также в храмах отслужат поминальные панихиды по погибшим в результате голодоморов в Украине. На государственном уровне Голодомор 1932-33 годов признали геноцидом 16 стран.

Также во многих странах геноцид украинцев осудили на региональном и муниципальном уровнях.