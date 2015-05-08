На Луганщине школьники запустили в небо 1980 шариков цвета украинского флага

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук.

В этом мероприятии приняли участие тысяча детей. А в небо поднялось 1980 шариков цвета украинского флага: синих и желтых. Действо было официально зафиксировано представителем Национального реестра рекордов Украины Ланой Ветровой.

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«Предыдущий рекорд в номинации «самый Массовый одновременный запуск воздушных шариков с пожеланиями» принадлежал юным киевлянам, которые в прошлом году, в то время, как Крым был уже аннексирован, а на Донбассе начинались боевые действия, собрались в центре столицы и запустили 1300 воздушных шариков. Сейчас дети Луганщины установили новый рекорд, который будет внесен в Национальную книгу рекордов Украины. Надеемся, что все эти теплые и искренние желания юных украинцев сбудутся», - сказала Ветрова.

На празднике также были военные, которые с удовольствием наблюдали за выступлениями и забавами юных луганчан.

Заместитель руководителя сектора «А» АТО сил по работе с личным составом полковник Виталий Челбин также прокомментировал событие: «То, что мы увидели сегодня дополнительно подтверждает, что будущее нашей страны за молодым поколением. Они сами выбирают с кем общаться, на каком языке говорить и какое будущее они видят для себя. Радует, что это будущее - за Украиной. А наша задача – защитить и передать им обновленную и свободную Родину».