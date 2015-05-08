Оккупанты под крики "Сталин-палач" открыли памятную доску диктатору в Симферополе

Как только состоялось открытие мемориала, одна из присутствовавших женщин начала выкрикивать фразу: "Сталин – палач!", пишет 15 минут.

Ее оперативно вывели из толпы сотрудники правоохранительных органов, которые провели с ней беседу.

Читайте такжеВ Липецке "напали" на Сталина: памятник диктатору облили розовой краской (фото)Женщина активно сопротивлялась и все время спрашивала у полицейских, на каком основании они увели ее. Правоохранители, в свою очередь, мотивировали свои действия тем, что охраняют общественный порядок.Вконце концов, женщину увели.

Это уже не первый памятник кровавому советскому диктатору на оккупированном полуострове. Ранее в Ялте открыли памятник "ялтинской тройке" (Черчилль, Рузвельт, Сталин).