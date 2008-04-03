МВФ дает прогноз инфляции в Украине

В соответствии с прогнозом Международного валютного фонда инфляция в Украине в декабре этого года составит 17% по сравнению с декабрем 2007 годом.

Об этом УНИАН сообщили в миссии Международного валютного фонда в Украине со ссылкой на председателя миссии Роберта ФОРДА.

По его же прогнозу, среднегодовая инфляция в Украине в 2008 году составит 20-22%, однако, сознался эксперт, этот показатель очень непостоянный.

«Должен сказать, что в отношении этого прогноза существует непривычно много неуверенности. Если вы спросите меня через два месяца, мой прогноз может быть другим”, – отметил Р.ФОРД.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, в Украине инфляция в феврале 2008 года составила 2,7%, в январе-феврале - 5,7%.

В госбюджете на 2008 год инфляция планируется на уровне 9,6%.

В январе с.г. Всемирный банк изменил прогноз роста инфляции в Украине по итогам 2008 года с 9,6 до 13,8%. Прогноз роста ВВП по итогам текущего года ВБ оставил без изменений - на уровне 5,5%.

По прогнозам Европейского банка реконструкции и развития, рост инфляции в Украине в 2008 году составит 11,7%, рост ВВП - 6%.

По мнению экспертов, инфляция в Украине в 2008 году будет составлять 15,5%, и своего пика достигнет в апреле-мае.