В Харькове митинг АнтиНАТО развлекает Газманов (фото)

В Харькове за полтора часа до начала инициированной Партией регионов антинатовской акции в центре города, в частности по улице Сумской, образовались километровые автомобильные заторы.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты активисты и сторонники Партии регионов собираются на площади Конституции, чтобы колоннами пройти вверх по Сумской к площади Свободы, где сейчас продолжаются последние приготовления к митингу-концерту.

Представитель ГАИ сообщил, что во время шествия на Сумской будет «на 30 минут перекрыто движение транспорта», а также на прилегающих к ней улицах. На площади Свободы движение уже перекрыто.

К площади Свободы постепенно стягиваются харьковчане, местами их подвозят автобусами. Неподалеку от офиса Партии регионов, который в 20 метрах от площади Свободы, собираются сторонники ПР, большинство из которых молодежь в возрасте 14 - 18 лет. Они получают большие бело-синие надувные шарики и отправляются к месту сбора. Один из организаторов акции, окруженный молодежью, отмечает их в списке.

Трибуна для митинга-концерта, которая размещена возле памятника Ленину, уже окружена охраной, несколько минут здесь провел непродолжительную репетицию российский певец Олег ГАЗМАНОВ, который выступит во время митинга.