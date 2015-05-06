Суд арестовал 19-летнюю сообщницу подозреваемых в расстреле милиционеров в Киеве

Как сообщает пресс-служба столичной прокуратуры, по ходатайству следователя, согласованного с прокурором, подозреваемой избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3 млн 654 тысяч гривен.

По данным прокуратуры, 19-летняя жительница Винницы, находясь в тесных отношениях с тремя подозреваемыми в убийстве милиционеров, принимала участие в организации обстрела поста ГАИ в Быковне, которое было совершено накануне, 2 мая, этой же группой лиц.

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Как отмечается, действия злоумышленницы квалифицированы по ст. 27, ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Следствие продолжается.

Как сообщал УНИАН, 4 мая около 01.30 в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку работника АЗС и забрали из кассы около 800 грн.

Во время преследования подозреваемых два сотрудника полка милиции специального назначения погибли, трое стражей порядка попали в больницу.

2 мая неизвестные обстреляли пост ГАИ из автоматического оружия.

"Событие произошло в полпервого ночи. Неизвестные из автоматического оружия обстреляли здание стационарного поста №502 на Броварском проспекте (Быковня). По предварительным результатам осмотра места происшествия – выстрелы производились со стороны лесопарковой зоны, что на противоположной стороне дороги", - отметили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в г. Киев.

По данным министра внутренних дел Арсена Авакова, нападения были совершены одной группой злоумышленников.