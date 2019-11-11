50% украинцев пожаловались на рост цен и тарифов - опрос

31% респондентов отмечают ухудшение в сфере здравоохранения, 28% - в сфере соцзащиты, 27% - в уровне благосостояния семьи, 24% - в оплате труда.

Половина граждан Украины отмечают ухудшение ситуации с уровнем цен и тарифов в стране.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября.

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Так, 37,5% респондентов считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении (в сентябре так считали 57%, в октябре - 45%), 35% - что события развиваются в неправильном направлении (в сентябре - 17%, в октябре - 29%).

«Так, доля тех, кто считает, что события в Украине развиваются в правильном направлении, сравнялась с долей тех, кто придерживается противоположной точки зрения», - говорится в результатах исследования.

Согласно опросу, оценивая, как изменилась ситуация в стране в целом по сравнению с началом 2019 года, 48% респондентов считают, что она не изменилась, 26% - что общая ситуация в стране ухудшилась, а 15% - что улучшилась.

Оценивая изменения в различных сферах общественной жизни за этот период, чаще всего респонденты считают, что ситуация не изменилась (исключение составляет уровень цен и тарифов, где чаще всего отмечается ухудшение ситуации).

Так, улучшение на статистически значимом уровне чаще, чем ухудшение, отмечается респондентами в следующих сферах: уровень свободы слова (на улучшение указывают 20% опрошенных, ухудшение - 14%), уровень демократии (соответственно 17% и 14%), обороноспособность страны (соответственно 19% и 16%), международный имидж Украины (соответственно 25% и 22%).

Сферы, в которых ухудшение отмечается на статистически значимом уровне чаще, чем улучшение: уровень цен и тарифов (на ухудшение указывают 50% респондентов, тогда как на улучшение - всего 5%), здравоохранение (соответственно 31% и 6,5%), социальная защита (соответственно 28% и 7%), уровень семьи (соответственно 27% и 8%), оплата труда (соответственно 24% и 5%), уверенность граждан в завтрашнем дне (соответственно 31% и 14%), уровень стабильности (соответственно 28% и 12%), экономическое положение страны (соответственно 23,5% и 9%), ситуация с преступностью (соответственно 22% и 7%), пенсионное обеспечение (соответственно 21% и 6%), образование (соответственно 19% и 6%), соблюдение законности государственными служащими (соответственно 17% и 13%), положение русскоязычного населения (соответственно 11% и 7%).

Отмечается, что по сравнению с предыдущими месяцами уменьшилась доля тех, кто придерживается мнения, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет (в сентябре такие составляли 41%, в октябре - 34%, а по данным последнего опроса - 29%), а доли тех, кто считает, что страна способна их преодолеть в более отдаленной перспективе, составляет соответственно 40%, 43,5% и 46%, а тех, что не способна их преодолеть соответственно 6%, 10% и 11,5%.

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«Характеризуя действия власти, чаще всего граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать (такое мнение разделяют 44%, в октябре так считали 41,5% респондентов), 25% опрошенных считают , что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, и во многом ей это удается (в октябре ˗ 29%), и 23% - что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении (в октябре - 20%)», - говорится в результатах опроса.

Отмечается, что доля респондентов, которые ответили, что действия новой власти оправдали их надежды, по сравнению с октябрем уменьшилась с 23% до 17%, неизменной (5%) осталась доля тех, кто отвечает, что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, а с 9% до 14% возросла доля тех, кто заявил, что новая власть не оправдала их надежд.

Кроме того, 40% опрошенных в октябре и 37% - в ноябре придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

*** Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 1 по 7 ноября среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины (за исключением оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей) по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.