Правительство планирует отказаться от советской системы групп инвалидности

Изменения должны способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

Правительство планирует отказаться от системы градации инвалидности и перейти к Международной классификации функционирования, которая действует в Европейском Союзе.

Об этом сообщила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, депутат от фракции "Слуга народа", передает Громадське.

По ее словам, продолжается работа, которую ранее осуществляло Министерство здравоохранения.

С помощью Международной классификации функционирования, правительство хочет избавиться от системы инвалидности, которая осталась в Украине с советских времен.

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"Мы имплементируем в украинское законодательство Международную классификацию функциональности, ее уже переведено на украинский язык, но до конца не переведена система ее ратификации", - отметила Третьякова.

Таким образом, соцполитика государства в отношении людей с инвалидностью и выплаты для них будут строиться не на группах, как это было раньше, а на расчете процента потери трудоспособности, как это рекомендует Всемирная организация здравоохранения.

Изменения должны способствовать увеличению доли людей с инвалидностью на рынке труда.

На сегодня, как говорит Третьякова, Государственная служба по труду следит за тем, чтобы 4% рабочих мест в частном секторе предоставляли людям с инвалидностью.

В случае несоблюдения этой квоты, представители бизнеса получают от Государственной службы труда штрафные санкции. В комитете по вопросам соцполитики планируют эту ситуацию изменить, добавив квотирования и на госслужбе.

Ранее УНИАН сообщал, что Кабинет министров Украины принял постановление о введении должности уполномоченного по правам людей с инвалидностью с созданием его аппарата.