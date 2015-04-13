В Крым вернулся сталинский режим - Чубаров
Председатель Меджлиса крымскотатарского народа (народа, который пережил геноцид во времена коммунистических вождей) Рефат Чубаров говорит, что на оккупированный Крым вернулся режим, подобный тому, что был при Сталине.
Об этом он заявил в прямом эфире программы ТСН.Неделю.
"Нынешняя Россия очень близка к сталинскому режиму (разновидности коммунистического режима, который мы и осудили). Это все исходит из того, что каждая семья вечером в Крыму ложится спать и не уверена, что ночью или утром к ней не постучат неизвестные и не выведут кого-то из семьи в неизвестном направлении", - отметил Чубаров.
По его словам, оккупационная власть в Крыму регламентирует все сферы жизнедеятельности людей. И есть часть вопросов, где люди не могут миновать эту власть.
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"Это вопросы, связанные с повседневной жизнью. И мы говорили о том, что если исходить из тех деклараций, с которыми туда пришла российская власть, не признавая их посягательства на территорию Крыма, как на свою собственную, возможно в некоторых моментах, которые для людей являются очень актуальными, возможно вести диалог с этой оккупационной властью. Когда я говорю о диалоге, то это не должно никого пугать. Скажем, и во времена оккупации фашистской Германией общество, которое было под оккупацией, вело диалог. Например, они (оккупационная власть РФ) заставляют нас брать российские паспорта. Если человек не возьмет этот паспорт, то у нее возникнет очень много вопросов (проблем). Поэтому определите для себя, что это - аусвайсы (документы, которые выдавала фашистская Германия для подтверждения личности) для того, чтобы пройти из одного села в другое", - сказал политик.
"Сегодня все убедились, что настоящая цель оккупационных властей - вытеснить всех людей, которые не приветствуют собственно оккупацию. Крымские татары как раз являются теми людьми, которые не только не приветствуют оккупацию, а они исходят из того, что Крым должен вернуться в состав Украины", - отметил Чубаров.