В Крым вернулся сталинский режим - Чубаров

Об этом он заявил в прямом эфире программы ТСН.Неделю.

"Нынешняя Россия очень близка к сталинскому режиму (разновидности коммунистического режима, который мы и осудили). Это все исходит из того, что каждая семья вечером в Крыму ложится спать и не уверена, что ночью или утром к ней не постучат неизвестные и не выведут кого-то из семьи в неизвестном направлении", - отметил Чубаров.

По его словам, оккупационная власть в Крыму регламентирует все сферы жизнедеятельности людей. И есть часть вопросов, где люди не могут миновать эту власть.

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"Это вопросы, связанные с повседневной жизнью. И мы говорили о том, что если исходить из тех деклараций, с которыми туда пришла российская власть, не признавая их посягательства на территорию Крыма, как на свою собственную, возможно в некоторых моментах, которые для людей являются очень актуальными, возможно вести диалог с этой оккупационной властью. Когда я говорю о диалоге, то это не должно никого пугать. Скажем, и во времена оккупации фашистской Германией общество, которое было под оккупацией, вело диалог. Например, они (оккупационная власть РФ) заставляют нас брать российские паспорта. Если человек не возьмет этот паспорт, то у нее возникнет очень много вопросов (проблем). Поэтому определите для себя, что это - аусвайсы (документы, которые выдавала фашистская Германия для подтверждения личности) для того, чтобы пройти из одного села в другое", - сказал политик.

"Сегодня все убедились, что настоящая цель оккупационных властей - вытеснить всех людей, которые не приветствуют собственно оккупацию. Крымские татары как раз являются теми людьми, которые не только не приветствуют оккупацию, а они исходят из того, что Крым должен вернуться в состав Украины", - отметил Чубаров.