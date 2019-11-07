Водители фур возмущены запретом на въезд в Киев (видео)

Власти ожидают, что таким образом удастся разгрузить столичные автодороги на 20%.

Водителей грузовиков возмутил запрет на въезд в Киев в часы пик.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Одесской области активисты блокируют фуры с российскими номерамифурам запрещают въезд в Киев в утренние и вечерние часы пик. Правда, пока только в направлении Житомира. Уже в 7 утра, полицейские говорят, не впустили в Киев почти полтысячи фур. Пока что ограничение экспериментальное. Уже с понедельника движение перекроют и на других въездах в Киев.

Отмечается, что когда выпадет снег, и дорожная ситуация осложнится, не исключают полного запрета проезда в светлое время суток – с 7 утра до 10 вечера. Ожидают, что таким образом удастся разгрузить столичные автодороги по меньшей мере на 20%.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам советника Киевского городского головы Максима Бахматова, за сутки в Киев въезжает до 50 тысяч грузовых авто, что негативно сказывается на трафике и экологии.