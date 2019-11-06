В Киеве запретили въезд грузовиков в часы пик

В определенные часы фуры будут парковаться на подъездах к столице.

С 7 ноября будет ограничен въезд грузовых автомобилей с разрешенной массой более 4,5 тонны в пределы города Киева в часы пик с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Отмечается, что внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а впоследствии и на других въездах.

Читайте такжеЦентр Киева сковали пробки (карта)«Речь идет о том, что в часы пик – вечер и утро, – мы будем ограничивать въезд: то есть фуры будут парковаться на подъездах к Киеву, чтобы это не создавало проблем для города. Как только городской транспорт доедет на работу, мы начнем пускать фуры», – рассказал начальник управления патрульной полиции Киева Юрий Зозуля.

Правовым основанием для этого является решение Киевского городского совета от 22.05.2013 № 340/9397 «О некоторых мерах по упорядочению движения грузовых автомобилей в городе Киеве».

По словам советника Киевского городского головы Максима Бахматова, за сутки в Киев въезжает до 50 тысяч грузовых авто, что негативно сказывается на трафике и экологии. Кроме того, большая часть транзита проезжает именно через Южный мостовой переход, нагрузка на который сегодня в 6 раз превышает проектную.

В часы, когда въезд для большегрузных авто будет разрешен (с 20:00 до 07:00), двигаться они смогут следующими дорогами: просп. Бажана; Южный мостовой переход через р. Днепр; Столичное шоссе; ул. Академика Заболотного; Одесская Площадь, Большая кольцевая дорога; просп. Академика Палладина; ул. Городская; Гостомельское шоссе; Новая дорога; просп. Минский, площадь Шевченко; ул. Полярная; ул. Богатырская, площадь Тульская; ул. Степана Бандеры; просп. Романа Шухевича (Генерала Ватутина); площадь Керченская; ул. Братиславская; просп. Броварский.

Как ранее сообщал УНИАН, в КГГА рассказали, когда полностью перейдут на электронную оплату проезда в транспорте.