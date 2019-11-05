Наркотики под видом лекарств: журналисты рассказали, как в аптеках без рецепта продают наркосодержащие препараты (видео)

Немало аптекарей, как оказалось, без зазрения совести и колебаний продают наркотики.

Наркосодержащие препараты, которые должны продаваться исключительно по рецепту, запросто можно купить в любой аптеке.

Об этом говорится в сюжете программы "Гроші".

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Популярными, в частности, являются такие препараты, как "Кодтерпин" (средство от кашля) и "Налбуфин" (обезболивающее средство). Стоят аптечные наркотики дешевле, чем традиционные наркотики, да и купить их гораздо легче в обычной аптеке.

Помочь в расследовании вызвался Илья, который находится в ремиссии уже более года. Наркотики он начал употреблять еще в школе.

Как оказалось, чтобы приобрести в аптеке наркотические препараты, нужно знать кодовые слова.

Так, в одной из аптек аптекарь без зазрения совести продает наркотики, даже не спросив рецепт. Пачка "Кодтерпина" здесь стоит 40 гривень, а ампула "Налбуфина" – 25 гривень. За 4 пластины и 2 ампулы в этой аптеке отдали 370 гривень – цена значительно выше, ведь без рецепта. Чек, конечно же, никто не выдал.

В другой аптеке, аптекарь, услышав кодовое слово, без сомнений и вопросов просто дает запрашиваемые препараты. Однако потом журналистам, которые зашли в помещение с видеокамерами, аптекарь отрицает, что продала препараты.

Журналисты вызвали милицию. Пока ждали, оказалось, что эта аптека довольно популярно среди наркоманов место. С приездом правоохранителей аптекарь выключила свет и отказалась разговаривать с полицией. Следователь группы документально зафиксировал показания о всех аптеках, где продавали наркотики – в 2 из 6 проверенных аптек.

По словам активиста и правозащитника Евгения Чепелянского, количество таких аптек измеряется десятками. Ему уже удалось закрыть несколько из них.