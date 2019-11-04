США требуют справедливости правосудия в деле убийства Гандзюк - Тейлор

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявил, что с грустью вспоминает годовщину смерти активистки.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор заявляет, что США требуют справедливости правосудия в деле убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом Тейлор заявил в своем видеообращении, размещенном посольством США в Украине в микроблоге Twitter.

"Сегодня мы с грустью вспоминаем о годовщине смерти Екатерины Гандзюк, которая умерла год назад в этот день. Она была настоящей женщиной большой отваги. Она посвятила свою жизнь Украине, пожертвовала собой ради страны", - отметил Тейлор.

В этой связи дипломат обратился к украинским властям: "Мы требуем справедливости правосудия для Екатерины и ее семьи. Мы помним Екатерину и будем работать ради того, чтобы Украина стала именно той страной, ради которой она отдала свою жизнь".

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Справка УНИАН. Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет заключения. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский. Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.