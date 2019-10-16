Дело Гандзюк: Павловский не ходит на заседания суда из-за болезни, но в больнице его не нашли

Игорь Павловский не явился на четыре судебные заседания из-за того, что он якобы находится на стационарном лечении в одной из клиник Одессы.

Одесские активисты не нашли в больнице фигуранта дела об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, который пропускает судебные заседании якобы из-за лечения в стационаре в одной из клиник.

Об этом в Facebook сообщил одесский активист Виталий Устименко.

«Причиной неявки, которую беспрекословно принимала прокуратура, было тяжелое состояние подозреваемого, который находится на лечении в одном из клинических учреждений Одессы», - говорится в сообщении.

По словам Устименко, активисты решили проверить, действительно ли Павловский находится в больнице.

«Павловский не находится на лечении в указанном медицинском учреждении. То есть, его в принципе там нет. Ни официально, ни фактически. Он даже не имитирует свое присутствие там», - написал активист.

Он отметил, что факт отсутствия на стационарном лечении Павловского зафиксирован в присутствии сотрудников патрульной полиции, написано соответствующее заявление.

Активист надеется, что в связи с этим прокуратура может применять меры принудидительной явки фигуранта дела на следующее судебное заседание, которое должно состояться в 17.00 24 октября в Приморском районном суде Одессы.

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Справка УНИАН. Общественная активистка Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. За три месяца до этого в Херсоне неизвестный плеснул ей в лицо серной кислотой, она получила химические ожоги более 30% тела.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых.

7 мая 2019 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт против пятерых фигурантов дела об убийстве активистки: Никиты Грабчука, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Сергея Торбина и Виктора Горбунова.

6 июня суд объявил им приговоры. Организатор выполнения покушения на убийство Гандзюк Торбин приговорен к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Васянович и Горбунов приговорены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вишневский получил 4 года заключения.

В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В начале июля стало известно, что Павловского будут судить в Одессе. В августе в ГПУ заявили, что Павловский заключил соглашение со следствием, однако его суть не разглашается.

16 августа Павловский и его адвокат не явились на заседание Приморского райсуда Одессы. Заседания из-за их неявкиу переносились на 22 августа, 3 октября и 15 октября.