Американская фолк-дива Lera Lynn впервые выступит в Киеве

Впервые в Украине выступит автор и исполнительница саундтреков второго сезона сериала “True Detective” — несравненная американская фолк-дива с прекрасным голосом Lera Lynn. Концерт состоится 14 ноября в столичном Caribbean Club Concert Hall.

Помните сцену, когда герои “True Detective” Фрэнк и Рэй выпивают в темном и пустом баре под пение хрупкой и меланхолической девушки с гитарой?

Эта девушка — Lera Lynn, музыка которой, по словам критиков, чрезвычайно удачно добавила драматизма и атмосферности сюжету и подчеркнула сюрреалистичность сцен и характер 2 сезона сериала.

Несмотря на внимание к ее мастерству написания лирики, певица также поражает критиков диапазоном своего вокала. Журнал Rolling Stone назвал ее голос “чрезвычайно проницательным”.

Lera Lynn — это сотни шоу по всему миру, сочетание стилей от кантри и блюза до инди-рока и американы, сотрудничество с легендами T Bone Burnett, Rosanne Cash и целый альбом дуэтов Plays Well With Others с известными американскими фолк-музыкантами, такими как JD McPherson и John Paul White.

Все, что нужно осенью — печальные баллады под аккомпанемент гитары, сильный женский вокал, камерная атмосфера — 14 ноября в Caribbean Club Concert Hall.

Билеты на концерт на сайте: http://bit.ly/2PJi6rF.

Встреча концерта на Facebook: https://www.facebook.com/events/435191717269489.