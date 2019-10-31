Польская Gazeta Wyborcza внесла Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людей мира

Соответствующее решение известное издание приняло накануне Дня всех святых 1 ноября, который особенно почитаем в преимущественно католической Польши.

Польская Gazeta Wyborcza внесла украинскую активистку Екатерину Гандзюк в список 120 известных умерших людей мира.

Соответствующее решение известное издание приняло накануне Дня всех святых 1 ноября, который особенно почитаем в преимущественно католической Польши, сообщает Радио Свобода.

Имя Екатерины Гандзюк упоминается в специальном приложении, где говорится о том, кем она была и как погибла.

«Я знаю, что выгляжу плохо, но я выгляжу сейчас гораздо лучше, чем выглядят сейчас в Украине справедливость и правосудие», - цитирует издание слова Гандзюк, которые она записала в обращении с больничной койки.

Справка УНИАН. Общественная активистка Екатерина Гандзюк умерла в киевской больнице 4 ноября 2018 года. Это произошло через три месяца после того, как ее облили концентрированной серной кислотой в Херсоне. По делу о покушении на Гандзюк были задержаны подозреваемые в исполнении и организации нападения, но заказчиков официально не установили.

6 июня суд приговорил организатора исполнения покушения на убийство Гандзюк Сергея Торбина к 6 лет и 6 месяцам лишения свободы. Исполнитель преступления Никита Грабчук получил 6 лет тюрьмы. Обвиняемые в пособничестве Владимир Васянович и Виктор Горбунов осуждены к 4 и 3 годам лишения свободы соответственно, соучастник преступления Вячеслав Вишневский получил 4 года заключения.

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В деле об убийстве Гандзюк фигурируют ранее судимый гражданин Алексей Левин (находится в международном розыске), председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука Игорь Павловский.

Также общественные активисты считают, что к убийству Гандзюк причастны бывший председатель Херсонской областной государственной администрации Андрей Гордеев и экс-заместитель председателя ОГА Евгений Рищук.

В начале июля стало известно, что Павловского будут судить в Одессе. В августе в ГПУ заявили, что Павловский заключил сделку со следствием, однако ее суть не разглашается.